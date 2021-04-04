Калмыцкие спортсмены – одни из лучших в стране

Накануне чествовали Алдара Санджиева и Мингияна Горяева. Ребята вернулись из Уфы с Первенства России по греко-римской борьбе среди юношей. По итогам – сразу две медали.

Алдар Санджиев стал лучшим в весе до 48 килограммов. Несмотря на то, что все схватки юный борец завершил досрочно, он признался, что спортивный уровень соперников был очень высок. Но 8 лет тренировок принесли ожидаемые плоды.

Всего чуть-чуть не хватило до золота и Мингияну Горяеву. В финальной схватке в категории до 57 килограммов он уступил со счётом 2:0. Оба балла судьи сняли за пассивность. Но это не помешало воспитаннику калмыцкой школы борьбы получить шанс попасть в сборную России.

Больше всего за Алдара и Мингияна волновался наставник. Виктор Боктаев и сам в прошлом борец, но уже давно занимается тренерской работой. Выступлением ребят остался доволен. Говорит, медали заслужили упорными тренировками.

Золотая медаль практически гарантирует Алдару Санджиеву участие в Первенстве Европы в составе сборной России. А вот Мингиян Горяев сможет получить свой шанс по итогам тренировочных сборов в Подмосковье, куда ребята отправятся 10 мая.