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28 апреля, 10:51
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Калмыцкие рентгенологи из республиканской больницы приняли участие в Северо-Кавказской конференции специалистов лучевой диагностики в Пятигорске

Калмыцкие рентгенологи из республиканской больницы приняли участие в Северо-Кавказской конференции специалистов лучевой диагностики в Пятигорске

Своим опытом поделились ведущие ученые России и стран СНГ. В работе конференции очно принимали участие 350 человек и более трех тысяч медиков участвовали онлайн.  Эта площадка стала  самой  крупной в ЮФО и СКФО. Она дала возможность   обмена  опытом между ведущими федеральными и региональными специалистами этого направления медицины. Для нас важно получить новые знания, которые мы  будем применять на  практике ", -сказала Светлана Потняева - заведующая отделением лучевой диагностики Ресбольницы. 

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