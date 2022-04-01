Калмыцкие рентгенологи из республиканской больницы приняли участие в Северо-Кавказской конференции специалистов лучевой диагностики в Пятигорске

Своим опытом поделились ведущие ученые России и стран СНГ. В работе конференции очно принимали участие 350 человек и более трех тысяч медиков участвовали онлайн. Эта площадка стала самой крупной в ЮФО и СКФО. Она дала возможность обмена опытом между ведущими федеральными и региональными специалистами этого направления медицины. Для нас важно получить новые знания, которые мы будем применять на практике ", -сказала Светлана Потняева - заведующая отделением лучевой диагностики Ресбольницы.