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1 апреля, 15:33
НовостиЗдравоохранение

Калмыцкие хирурги впервые провели уникальную операцию по удалению прорастающей опухоли в сосудах печени

Калмыцкие хирурги впервые провели уникальную операцию по удалению прорастающей опухоли в сосудах печени

Пациенту с четвертой стадией рака сделали резекцию желудка, и во время манипуляции обнаружили метастазы в печеночной артерии, которую тоже необходимо было удалить. Однако специалисты ресбольницы приняли другое решение, которое спасло человеку жизнь. Сейчас мужчина выписан. Его ожидает курс химиотерапии.

То, что хирургическое отделение онкодиспансера находится на базе Республиканской больницы, позволяет проводить мультидисциплинарные операции, отметили специалисты. А это значит, что помощь пациентам оказывается значительно быстрее. И это особенно ценно, когда спасение жизни зависит от считанных минут. 

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