Калмыцкие автогонщики готовы выйти на старт ралли-рейда «Засечная черта»

Торжественное открытие этапа Кубка России проходит сегодня в поселке Тереньга Ульяновской области. Всего соревнование собрало 27 экипажей из разных регионов страны. Среди участников — наши прославленные пилот и штурман Давид Бараев и Мингиян Будыев. Сегодня их ждет десяти-километровый скоростной участок, а завтра, в воскресенье, они будут проходить три проезда специального участка по 100 километров. В гонках выступят представители трех автомобильных классов: прототипы, внедорожники и мотовездеходы.