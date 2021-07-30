Калмыцкие артисты в начале сентября примут участие в международном фестивале классической музыки "OperaFirst" в Астрахани

Масштабное мероприятие соберёт артистов из Прикаспийских стран. В программе – три разножанровых вечера. На сцене выступит звезда мировой оперы Элизабет Видаль. Также зрителей ждёт кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский», в исполнении которой примут участие музыканты Государственного хора Калмыкии. В заключительный день состоится концерт с участием легенд оперного искусства.