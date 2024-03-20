Калмыцкая спортсменка заняла призовое место в Первенстве России по тхэквондо

С 14-20 марта в г. Руза Московской области прошло соревнование среди юниоров и юниорок 15-17 лет.

Аюна Менкенова завоевала 1 место в весовой категории до 49 кг., одержав победу в пяти поединках, победив соперниц из Алтайского края, Челябинской области, Воронежской области, Липецкой области и г. Санкт-Петербург.

В результате она получила путевку на Первенство Мира по тхэквондо, которое состоится в Южной Корее осенью этого года.