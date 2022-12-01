24 января, 11:25
Калмыцкая головоломка "Нәрн шинҗ" стала народным сувениром
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В масштабном всероссийском конкурсе победила галерея художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства республики.
В масштабном всероссийском конкурсе победила галерея художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства республики.
Среди представленных сувениров из разных регионов особое внимание жюри привлекла калмыцкая национальная игра "нярн шинж". В старину в нее играли и взрослые и дети. При этом аналогов подобной головоломки у других монгольских и тюркских народов нет.