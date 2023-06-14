Калмыцкая этно-электропанк группа «Hagrin» сегодня выступит на международном фестивале народов Севера «Душа России»

На нем представят достижения креативных индустрий страны с акцентом на региональные и этнические особенности. Фестиваль - это часть культурной программы Петербургского экономического форума. Он проходит на киностудии «Ленфильм». Зрители увидят художественные, документальные и анимационные картины о жизни людей в арктических и северных регионах России, их культуре и традициях.

В программе также выставки, концерты, мастер-классы, этно-шоу, экскурсии по национальным жилищам. Калмыцкий коллектив под руководством Руслана Дуляева (Руслан Дэ) на музыкальной площадке «Место силы» объявлен хедлайнером – гвоздем программы.

Фото: HAGRIN