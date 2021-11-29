КалмГУ выступил с инициативой создания союза учреждений высшего образования по нескольким направлениям

Предложение калмыцкого ВУЗа поддержали 43 университета России, ближнего и дальнего зарубежья сегодня на первом саммите – «Альянс лидеров нового поколения». Общими целями ВУЗы Азербайджана, Беларуси, Бенина, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Китая, Кореи и России ставят индивидуальный подход к образовательному плану каждого студента и возможности обмена профессорско-преподавательскими кадрами. Важно, что центром этой новой программы станет степная республика. Так регион выходит на новые международные горизонты. Именно через образовательную среду будет происходить взаимопроникновение культур и их взаимообогащение.