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22 декабря, 17:25
НовостиОбразование

КалмГУ выступил с инициативой создания союза учреждений высшего образования по нескольким направлениям

КалмГУ выступил с инициативой создания союза учреждений высшего образования по нескольким направлениям

 

Предложение калмыцкого ВУЗа поддержали  43  университета России, ближнего и дальнего зарубежья сегодня на первом саммите – «Альянс лидеров нового поколения». Общими целями ВУЗы Азербайджана, Беларуси, Бенина, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Китая, Кореи и России ставят индивидуальный подход к образовательному плану каждого студента и возможности обмена профессорско-преподавательскими кадрами. Важно, что центром этой новой программы станет степная республика. Так регион выходит на новые международные горизонты. Именно через образовательную среду будет происходить взаимопроникновение культур и их взаимообогащение.

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