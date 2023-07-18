Каким должен быть закон о блогерах, обсудили в Общественной палате РФ

Фото: Общественная палата РФ

Рифат Сабитов выступил модератором встречи в Общественной палате РФ, где обсудили необходимость регулирования деятельности блогеров и законодательные изменения, которые помогут в этом вопросе. В работе круглого стола на эту тему приняли участие общественные деятели, представители законодательной власти, журналисты и сами блогеры.

Первое, на что обратили внимание участники обсуждения — сильное влияние интернета на все стороны жизни человека — общественное настроение, экономику, политику. Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций России Рифат Сабитов отметил, что блогеры больше всего воздействуют на детей и молодежь, которая активно пользуется социальными сетями.

Инициатором проведения данной встречи выступила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она отметила, что текст законопроекта может появиться после широкой общественной дискуссии, началом которой стала сегодняшняя встреча на площадке профильной комиссии Общественной палаты.

В свою очередь председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что ранее уже принимались правовые нормы, которые должны были регулировать деятельность блогеров, но они оказались нежизнеспособны. Кроме того, Александр Хинштейн озвучил позицию значительной части журналистского сообщества, которое не поддерживает идею поставить знак равенства между журналистами и блогерами, поскольку, чтобы стать журналистом нужно учиться, а блогером может назвать себя любой. Тему регулирования блогерства нужно обсуждать, законопроект детально прорабатывать со всех сторон, чтобы правовая норма заработала, отметил председатель профильного комитета Государственной Думы.

Прежде всего, считают участники круглого стола, необходимо конкретизировать понятие «блогер», разделить их на категории, а также ответить на главный вопрос — зачем нужен этот законопроект, и какие проблемы он будет решать.

«Зачем нужен этот законопроект? Идеологические, политические или экономические проблемы, он должен решить? Есть тема борьбы с инфомошенниками, но ими сейчас занимается налоговая служба, Следственный комитет. Нужен дифференцированный подход к каждой категории блогеров», — обратила внимание член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина.

Помимо прочего вреда, который могут причинить деструктивные блогеры, участники круглого стола выделили проблему деструктивного освещение специальной военной операции.

«Так называемые «военблогеры» на прифронтовых территориях в режиме реального времени показывают врагу, что не долетело до того места, куда он целился!», — обратил внимание первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, журналист и блогер Александр Малькевич.

Модератор встречи, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций России Рифат Сабитов особо подчеркнул, что необходимо развивать свои интернет-платформы. Дело в том, что большая часть популярных ресурсов блогосферы контролируется зарубежными коммерческими компаниями и госструктурами. Поэтому пользователям в ряде случаев удаётся обходить ограничения и законодательные требования, действующие на территории РФ.

Возможная блокировка ресурсов, злоупотребляющих своей технологической независимостью, означает прекращение деятельности на этих ресурсах всех без исключения лиц, относящих себя к числу блогеров, в том числе и тех, кто не выходит за рамки норм этики и уголовного права.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев подчеркнул, что некоторые представители блогосферы хотят получить права журналистов и статус СМИ, но при этом они не готовы, и не хотят взять на себя обязанности журналистов и ответственность, которые предусматривает статус представителя средств массовой информации. Владимир Соловьев выразил готовность принимать блогеров в ряды союза, если они готовы исполнять обязанности журналистов.

Многие блогеры сегодня не несут ответственность за информацию, которую они распространяют на многомиллионную аудиторию. Кому из них нужно регистрироваться в качестве СМИ и какие изменения необходимо внести в законодательство для того, чтобы подвести этот вид деятельности под единые законодательные стандарты? Ответ на этот вопрос станет известен, когда появится текст нового законопроекта или изменений в действующий закон о СМИ и другие нормативные акты. Инициативу, которая конкретизирует понятие «блогер» и определяет права и обязанности для этой категории граждан планируется вынести на рассмотрение Госдумы.

Подводя итоги обсуждения, модератор встречи, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций России Рифат Сабитов еще раз отметил возрастающее влияние интернет-контента и его авторов на важные политические, социально-экономические, образовательные и воспитательные процессы, которые происходят в нашей стране и во всем мире. Механизмы национального регулирования интернет-среды и деятельности сторон информационного сообщества необходимы, и они вырабатываются. Важнейшими целями являются достижение технологического суверенитета и обеспечение информационной безопасности нашей страны.