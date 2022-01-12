Какие фразеологизмы и выражения сейчас популярны среди молодежи Калмыкии?

Если есть ответ, то его можно обнародовать с помощью проекта "Подслушай незнакомца". Он создан в рамках программы "Другое дело" от платформа "Россия - страна возможностей".

Цель этого интересного дела - сделать интерактивную карту из цитат. Их соберут ребята из разных регионов страны - это современные выражения или местные фразеологизмы.

Бонус - за подслушанные яркие фразы можно получить по 400 баллов в приложении «Другое Дело». Их можно обменять на обучающие курсы или получить промокод на скидку.