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8 февраля, 11:39
НовостиМолодёжная политикаКультура

Какие фразеологизмы и выражения сейчас популярны среди молодежи Калмыкии?

Какие фразеологизмы и выражения сейчас популярны среди молодежи Калмыкии?

Если есть ответ, то его можно обнародовать с помощью проекта "Подслушай незнакомца". Он создан в рамках программы "Другое дело" от платформа "Россия - страна возможностей".

Цель этого интересного дела - сделать интерактивную карту из цитат. Их соберут ребята из разных регионов страны - это современные выражения или местные фразеологизмы. 

Бонус - за подслушанные яркие фразы можно получить по 400 баллов в приложении «Другое Дело». Их можно обменять на обучающие курсы или получить промокод на скидку.

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