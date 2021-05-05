16 мая, 09:54
Кадаевы из Целинного района представят Калмыкию во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2022» в Москве
Смотрите наши видео на YouTube!
Супружеская пара стала абсолютным победителем и лучшей в номинации «Многодетная семья». Санал и Любовь в браке уже 20 лет и идут рука об руку по жизни еще со школьной скамьи. Они воспитывают четверых сыновей и дочь, она самая младшая из всех. Родители не скрывают, что растить пятерых трудно, двое детей имеют физические ограничения здоровья. Но, когда есть взаимная поддержка, все трудности преодолимы.
Супружеская пара стала абсолютным победителем и лучшей в номинации «Многодетная семья». Санал и Любовь в браке уже 20 лет и идут рука об руку по жизни еще со школьной скамьи. Они воспитывают четверых сыновей и дочь, она самая младшая из всех. Родители не скрывают, что растить пятерых трудно, двое детей имеют физические ограничения здоровья. Но, когда есть взаимная поддержка, все трудности преодолимы.
Организатор конкурса - Министерство социального развития, труда и занятости выявило победителей еще в трех номинациях - «Сельская», «Молодая», «Многодетная» и «Семья – хранитель традиций».