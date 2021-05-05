Кадаевы из Целинного района представят Калмыкию во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2022» в Москве

Супружеская пара стала абсолютным победителем и лучшей в номинации «Многодетная семья». Санал и Любовь в браке уже 20 лет и идут рука об руку по жизни еще со школьной скамьи. Они воспитывают четверых сыновей и дочь, она самая младшая из всех. Родители не скрывают, что растить пятерых трудно, двое детей имеют физические ограничения здоровья. Но, когда есть взаимная поддержка, все трудности преодолимы.



Организатор конкурса - Министерство социального развития, труда и занятости выявило победителей еще в трех номинациях - «Сельская», «Молодая», «Многодетная» и «Семья – хранитель традиций».