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31 марта, 22:00
НовостиПроисшествия

К началу пожароопасного сезона Калмыкия готова на 100%

К началу пожароопасного сезона Калмыкия готова на 100%

Об этом доложил сегодня в режиме видеоконфенцсвязи заместитель Председателя Правительства Дмитрий Трапезников в ходе заседания федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава региона утвердил ранее сводный план тушения лесных пожаров, подготовлено около 500 человек и свыше 100 единиц техники. Задействованы лесничества и подразделения Государственной противопожарной службы, утверждены маршруты патрулирования.

Напомним, ежегодно в республике наблюдаются 1-3 классы пожарной опасности. Диспетчерская служба лесного хозяйства ведет круглосуточный мониторинг, информация направляется в диспетчерские службы районов. Так, с начала года зафиксировано и отработано свыше 80 термических точек, обследовано 56 лесных участков, пресечены нарушения лесного законодательства и санитарной безопасности.

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