К международному женскому дню в центре Элисты прошла акция "Рыцарь Дня"

В международный женский день оригинальное поздравление элистинкам преподнесли несколько объединений Калмыкии. Клуб военно-исторической реконструкции Тенгри, региональная общественная организация «Нутг», федерация конной стрельбы из лука, молодежная спортивная организация «Север» и другие исторические реконструкторы Калмыкии. На Арбате жителей города встречали Ойрат-монголы в костюмах XIII и XIX веков. Рыцари при доспехах и в полном вооружении дарили романтичные поздравления женщинам. Под средневековую музыку кочевников и средневековой Европы батыры вручали милым женщинам цветы. Организаторы планируют сделать акцию «Рыцарь дня - Одрин баатр» традиционной.