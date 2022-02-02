К 100-летию Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова в Национальном музее откроется выставка

Ее название - «Я в мир пришел творить…».

В экспозиции будет представлено более 100 предметов из фондов музея и из личного архива семьи Давида Никитича. Это рукописные работы, награды, книги разных лет и даже печатные машинки, на которых создавались удивительные строки его поэм и стихов.

Нетрадиционное оформление выставочного зала станет своеобразным представлением о жизни и творчестве Кугультинова. Организаторы заверяют, будет необычно и зрелищно. Выставка откроется 11 марта.