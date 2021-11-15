Известный композитор Аркадий Манджиев отметил 60-летие

Вот только подарок - самый главный - получили поклонники маэстро. Сольный концерт завершил юбилейные вечера, которые объединены одним названием - «Жизни река». В числе зрителей была и наша съёмочная группа.

Каждый номер зрители встречали аплодисментами, хором подпевали Аркадию Манджиеву. Для него этот концерт стал еще одним подтверждением того, что жизни река продолжается в творчестве, которое не знает границ.

Об этом же говорил и Глава республики. Бату Хасиков лично приехал поздравить юбиляра.

Маэстро Манджиев умеет поймать волну, говорили зрители. Многие специально приехали из отдаленных поселков: еще раз услышать любимые песни, насладиться выступлением, выразить восхищение композитору, чье творчество шагнуло далеко за пределы республики.

Коллеги Аркадия Манджиева по сцене также остались в восторге от сольного концерта. В их числе художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Мерген Настинов.

Более двух часов провел на сцене Аркадий Манджиев, подарив своим поклонникам уникальную возможность окунуться в атмосферу творчества, познакомиться с новыми композициями, послушать давно полюбившиеся песни. А еще успел пообщаться с публикой, которая убедилась - маэстро полон энергии и новых планов. Жизнь требует обновления, считает Манджиев. А он всегда идет в ногу со временем.