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23 марта, 15:03
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Из Калмыкии с любовью

Из Калмыкии с любовью

Проект учащихся Кировского лицея, который распложен в Городовиковском районе в поселке Лазаревский вошел в десятку лучших в стране. Здесь на ферме ребята выращивают вёшенки. Благодаря особой технологии урожай собирают килограммами. Их можно жарить, тушить, варить, мариновать, использовать в сушеном виде. Грибы растут на спилах тополя. Вот в такие срубы школьники и заложили несколько лет назад в рамках эксперимента первый мицелий. Посетила необычное сельхозпроизводство и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

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