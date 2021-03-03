Из Калмыкии с любовью

Проект учащихся Кировского лицея, который распложен в Городовиковском районе в поселке Лазаревский вошел в десятку лучших в стране. Здесь на ферме ребята выращивают вёшенки. Благодаря особой технологии урожай собирают килограммами. Их можно жарить, тушить, варить, мариновать, использовать в сушеном виде. Грибы растут на спилах тополя. Вот в такие срубы школьники и заложили несколько лет назад в рамках эксперимента первый мицелий. Посетила необычное сельхозпроизводство и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.