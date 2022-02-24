Из Калмыкии на Донбасс отправилась очередная партия гуманитарной помощи

Всего собрано чуть более 20 тонн груза. В основном, это продукты питания: крупы, в том числе калмыцкий рис, мука, консервные изделия. Напомним, первый груз из региона был отправлен несколько недель назад.

Груз весом в 21 тонну – эта помощь от всех неравнодушных людей, проживающих в степном регионе. Любая помощь нужна и важна, подчеркивает Олег Пюрбеев, председатель регионального отделения Российского Красного Креста. Люди, проживающие там, и выезжающие из Украины, нуждаются буквально во всем, вступает в разговор глава Октябрьского РМО Басанг Убушаев. Он благодарен своим землякам, проявляющих инициативу по своей воле. Так, например, в трудовых коллективах приняли решение направлять в фонд помощи однодневный заработок.

В благотворительную акцию включились все районы. Во многих, по словам глав, люди начали сбор средств, не дожидаясь призывов. Примеров немало, в Малодербетовском районе – это ряд молодежных организаций.

Первый гуманитарный груз был организован в феврале также при поддержке Главного Управления МЧС России по Калмыкии и направлен для оказания помощи беженцам из Украины, эвакуированным в Ростовскую область.

Координатор движения, как и во всех регионах, местное отделение партии Единая Россия. Руководитель исполкома Байир Путеев особо отметил работу служб, задействованных в сборе и доставке гуманитарной помощи. По его словам, все сделано на высоком уровне. Благотворительная акция в регионе продолжается.