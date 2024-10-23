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25 октября, 07:11
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Итоги школьных олимпиад подводят в Екатеринбурге

Итоги школьных олимпиад подводят в Екатеринбурге

Всероссийское совещание по итогам проведения олимпиад проходит в эти дни в Екатеринбурге. В нем принимает участие руководитель Калмыцкого центра развития одарённых детей Ирина Пугаева.

На этом форуме собрались представители центральных и региональных предметных методических комиссий, региональные координаторы, жюри регионального этапа олимпиады и педагогическое сообщество.

Форум проходит в формате пленарного заседания, также в его рамках будет организована работа секций для ответственных за организацию и проведение олимпиады в муниципальных образованиях.

На Всероссийском совещании назвали результаты олимпиад. Победителями всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году признаны 530 ребят, 2569 детей стали призерами.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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