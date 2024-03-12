Итоги 2023 года в сфере здравоохранения обсудили на заседании Комитета по охране здоровья Госдумы РФ

В докладе профильный Министр Михаил Мурашко акцентировал внимание на главных направлениях в деятельности ведомства. Озвучил некоторые результаты. В частности, достигнут очередной исторический минимум по младенческой смертности. А ожидаемая продолжительность жизни – не менее 74 лет. также Михаил Мурашко отметил, что объем вышедших в оборот лекарств отечественного производства увеличился и достиг 70%.

Также был принят отчет о работе Счетной палаты. В своем выступлении Глава Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, предложил провести аудит в области обращения лекарственных препаратов, которые закупаются за счет бюджетных средств. А также провести анализ доступности медицинской реабилитации для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт.

Фото: Комитет ГД по охране здоровья