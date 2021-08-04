История длиной в 30 лет

Именно столько времени понадобилось калмыцким поисковикам, чтобы возвратить из небытия имена советских воинов, которые в далеком 1942 году защищали хулхутинский рубеж.

В течение всего этого времени в данной местности поднимали их останки. А теперь на поисковом кладбище появилась памятная плита с фамилиями павших героев.

Знаково то, что среди свидетелей этого события потомки как советских, так и немецких солдат. Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия».