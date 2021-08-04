4 октября, 07:38
 9 °C
84,46
72,92
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 октября, 10:35
НовостиПамять

История длиной в 30 лет

История длиной в 30 лет

Именно столько времени понадобилось калмыцким поисковикам, чтобы возвратить из небытия имена советских воинов, которые в далеком 1942 году защищали хулхутинский рубеж.

В течение всего этого времени в данной местности поднимали их останки. А теперь на поисковом кладбище появилась памятная плита с фамилиями павших героев.

 Знаково то, что среди свидетелей этого события потомки как советских, так и немецких солдат. Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия».

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия