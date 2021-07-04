Инновационный центр «Сколково» проводит для школьников Всероссийский конкурс

Он называется «SK Kids Challenge». Как сообщают в министерстве образования и науки республики, это шанс проявить себя в музыкальном программировании, кибертехнологиях, разработке транспорта будущего и развития технологий виртуальной реальности. Всего направлений 12. К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 14 лет как со всей России, так и из стран СНГ. Заявки принимаются до 30 сентября.