Центр стратегических разработок представил индекс новогоднего оливье

Без этого салата большинство жителей Калмыкии по-прежнему не могут представить свой стол под бой курантов. Для индекса эксперты ЦСР-организации, учредителем которого выступает Минэкономразвития, сделали подборку из 3-х его разновидностей, в зависимости от предпочтения россиян - колбаса, рыба или вегетарианский. В степной республике, традиционно, в ходу - мясной вариант.

«Все расчеты стоимости салатов сделаны на основе официальных данных - опубликованных Росстатом цен на продукты и ограничены набором тех товаров, которые занимают заметную долю в потреблении», говорится в релизе организации. При определении оптимального объема создатели индекса придерживались принципа рационального потребления, а не изготовления блюда тазиками.

В итоге пришли к выводу, что для среднестатистической семьи с одним, либо двумя детьми, на новогоднем столе достаточно - 800 граммов, по 200 граммов на человека. «С учетом того, что хорошие хозяйки на новогодний стол ставят не менее 3-х видов салатов, горячее, нарезки и фрукты выбор объема вполне взвешен и обоснован», - пояснили в ЦСР.

Наиболее распространенный вариант оливье с вареной колбасой в среднем по стране показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в 7,5% - цена набора продуктов, входящих в его состав выросла на 8,7% по отношению к ноябрю 2022 и составила 204 рубля 83 копейки. Картофель на фоне отличного урожая в среднем по стране подешевел, да и колбаса подорожала не так сильно - на 6,4%. Рост цены произошел в первую очередь из-за роста стоимости яиц более, чем на 40%. Также для любителей заменить колбасу на курицу, отмечается, что по статистике птица дешевле.

Выяснилось, что самым недорогим оливье с колбасой окажется для домохозяек в Мордовии – около 161 рубля, а самым дорогим в Чукотском автономном округе – около 478 рублей.

Из трех выбранных рецептов самый дешевый оливье — вегетарианский. Ведь в нем яиц нет. В среднем по стране «Оливье» с грибами подорожал за год только на 5,6% - его средняя цена в России составила 165 рублей 7 копеек. Повезло и любителям делать салат с «деликатесной» рыбой. Средний по стране рост по итогам года показал самое низкое значение 3,7%. Его стоимость составила 599 рублей 53 копейки. Сдерживает ценовую динамику рекордный с 2018 года улов лосося. При закупке продуктов стоимость может быть выше, для салата возможно придется купить целую банку горошка или пакет (банку) майонеза большей массы чем требуется в салат, овощи после варки обрезаются, яйца в зависимости от сорта и производителя могут иметь разный вес. Для тех у кого есть подсобные хозяйства, салат выйдет еще дешевле.

Многие, взглянув на итоговую стоимость продуктов для оливье, начинают сравнивать с ценами готового салата в магазине или столовой. Здесь важно понимать, что в стоимость производитель закладывает – налоги, трудозатраты, стоимость продуктов, транспортные расходы, затраты на ЖКХ, аренду и пр.

Покупать готовый или готовить самому, как и определять ингредиенты, выбор самого потребителя. Тысячи семей уже давно не ограничиваются традиционным набором салатов.