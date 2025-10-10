Хореограф из Калмыкии Пётр Надбитов стал победителем премии «Гордость нации»

Первый профессиональный балетмейстер Калмыкии, удостоен всероссийской премии «Гордость нации» в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России». Награда стала признанием его многолетней выдающейся работы в области хореографии.

Из более чем 600 претендентов со всей страны были отобраны только 27 лауреатов, и Петр Тимофеевич вошёл в это число. Его победа — особое достижение для культурной жизни республики, подтверждающее высокий уровень профессионального мастерства.

Фото и Видео: Постпредство Калмыкии