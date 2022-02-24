Хлебопёки Калмыкии получат компенсацию части затрат

Субсидии на поддержку хлебопекарной отрасли в размере 2,5 миллиардов рублей направлены в регионы страны. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям, производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», - отметила вице-премьер.

Торговым сетям рекомендовано добровольно обнулить торговые наценки на два вида социально значимого хлеба и сократить отсрочки платежей до одного дня. Кроме того, для поддержки предпринимателей в условиях санкционного давления, в России созданы максимально гибкие условия работы в части проверок, упрощена сертификация продукции, предоставляются кредитные каникулы.

В Калмыкии, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», бизнесу оказывают широкий спектр услуг - в части консультаций, возмещения затрат на наружную рекламу, помощи при выходе на маркетплейсы, предоставлении займов на выгодных условиях.