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28 октября, 11:27
НовостиГосударство

ГТРК «Калмыкия» присоединится к уникальному онлайн-марафону «Славься, Отечество»

ГТРК «Калмыкия» присоединится к уникальному онлайн-марафону «Славься, Отечество»

Он стартует 4 ноября в День народного единства в 8 утра.

Каждый из 8 федеральных округов познакомит телезрителей с обычаями, традициями и культурой народов, населяющих их территорию. Это настоящий подарок россиянам к празднику. Присоединиться к 16-тичасовому телевизионному альманаху можно из любой точки мира на мультимедийной платформе smotrim.ru.

Этот проект ВГТРК позволит многомиллионной аудитории стать свидетелями формирования российского государства, открыть для себя немало исторических фактов. По-новому взглянуть на героев прошлых столетий, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг, разделить радость побед и горечь поражений предшественников, создав тем самым свою летопись страны.

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