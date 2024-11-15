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18 ноября, 09:20
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Группа «SYZYGY» из Калмыкии - победитель международного танцевального конкурса «All Generation Championship World Final 2024»

Группа «SYZYGY» из Калмыкии - победитель международного танцевального конкурса «All Generation Championship World Final 2024»

Он завершился в Южной Корее. Калмыцкая кавер-группа пройдя российский отборочный этап, получила возможность выступить на Чемпионате мира в Сеуле. «K-pop» направление – относительно новое, но уже одно из самых популярных в танцевальном и музыкальном искусстве. Корни субкультуры исходят из страны утренней свежести. В Элисте представлено несколько студий по обучению корейскому стилю танцев и современному хип-хопу. Одна из них и стала победителем мирового чемпионата.

Фото и видео: EVOLUTION.LAB

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