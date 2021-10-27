Государственный инспектор Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора получил реальный срок лишения свободы

Напомним, судом первой инстанции мужчина был признан виновным в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, когда закрыл глаза на деятельность компании, от которой получил 200 тысяч рублей, и был приговорён к 4 годам лишения свободы.

По итогам рассмотрения, судебная коллегия сохранило инспектору наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 3 года.