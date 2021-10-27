29 ноября, 17:56
 8 °C
84,48
74,98
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 ноября, 20:09
НовостиКриминал

Государственный инспектор Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора получил реальный срок лишения свободы

Государственный инспектор Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора получил реальный срок лишения свободы

Напомним, судом первой инстанции мужчина был признан виновным в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, когда закрыл глаза на деятельность компании, от которой получил 200 тысяч рублей, и был приговорён к 4 годам лишения свободы.

По итогам рассмотрения, судебная коллегия сохранило инспектору наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 3 года.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия