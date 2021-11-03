Госавтоинспекция перевела ряд услуг в онлайн-формат

Теперь для того, чтобы получить водительские права, необходимо встать в очередь на едином портале Госуслуг. Регистрация транспортного средства, оплата штрафов – это самые распространенные операции, которые точно понадобятся автовладельцам. Все это можно сделать, воспользовавшись электронными сервисами. Как это работает, узнавала сегодня наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Автолюбитель Бадма Гаряев в регистрационно-экзаменационный отдел пришел для замены водительского удостоверения. До этого он подал заявление на портале Госуслуг, выбрал дату и удобное время. Раньше, говорит водитель с 10-летним стажем, приходилось самостоятельно собирать большой пакет справок из различных ведомств, простаивать многочасовые очереди. Теперь остается только прийти в госавтоинспекцию и получить уже оформленные документы. Быстро и удобно.

Чтобы воспользоваться услугами в электронном виде понадобится либо смартфон с приложением портала «Госуслуги» с выходом в личный кабинет, либо компьютер с доступом в интернет. К примеру, чтобы зарегистрировать транспортное средство необходимо выбрать правильно категорию. Указать в анкете персональные данные, информацию об автомобиле и документах, а также выбрать для постановки на учет нужное подразделение.

Еще одна хорошая возможность электронного сервиса - это экономия не только времени, но и денег при оплате штрафов. Каждый день в Центре автоматической фиксации обрабатываются около тысячи нарушений. Это же отображается и на Госуслугах. В течение 20 дней их можно оплатить со скидкой в 50%. Также через единый портал государственных и муниципальных услуг можно получить и тридцатипроцентную скидку при оплате госпошлины.

Подать заявку на оказание госуслуг по линии ГИБДД в электронном виде можно в любое время суток, в праздничные и выходные дни. Так, за 11 месяцев единым порталом, не выходя из дома, воспользовались более 3 тысяч владельцев транспортных средств.