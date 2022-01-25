Горящие глаза и доброе сердце

О том, как организовано добровольческое движение в республике, рассказали в прямом эфире «Радио Калмыкии» специалисты Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и члены калмыцкого отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики».

Особое внимание было уделено сотрудничеству автоволонтеров и коллектива Детской Городской поликлиники в период распространения ОРВИ и коронавируса среди детей.

Региональный штаб «Мы вместе», между тем, продолжает свою работу. Присоединиться к команде добровольцев может каждый, кому уже есть 18 лет и желание делать добро. Номер горячей линии: 8-927-593-40-48