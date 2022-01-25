22 февраля, 09:36
 7 °C
87,34
76,77
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 февраля, 12:28
НовостиМолодёжная политика

Горящие глаза и доброе сердце

Горящие глаза и доброе сердце

 О том, как организовано добровольческое движение в республике, рассказали в прямом эфире «Радио Калмыкии» специалисты Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и члены калмыцкого отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики». 

Особое внимание было уделено сотрудничеству автоволонтеров и коллектива Детской Городской поликлиники в период распространения ОРВИ и коронавируса среди детей.

 Региональный штаб «Мы вместе», между тем, продолжает свою работу. Присоединиться к команде добровольцев может каждый, кому уже есть 18 лет и желание делать добро. Номер горячей линии: 8-927-593-40-48 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия