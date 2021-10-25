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23 ноября, 19:18
НовостиПамятьКультура

«Голоса древних рукописей Золотой Орды»

«Голоса древних рукописей Золотой Орды»

Так называется новый проект, который будет реализован в Калмыкии до конца года. Над ним сейчас работает большая творческая команда во главе с главным редактором газеты «Хальмг Унн» Евгением Бембеевым. Цель проекта - озвучить письма, записанные на старомонгольском языке в XIII веке. Берестяная рукопись с ними была обнаружена в 1930 году. В них описывалось то, как мать провожает сына на службу. Рукопись была изучена, частично переведена и опубликована. Теперь, чтобы  она «заговорила»,  их необходимо озвучить на калмыцком языке.

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