«Голоса древних рукописей Золотой Орды»

Так называется новый проект, который будет реализован в Калмыкии до конца года. Над ним сейчас работает большая творческая команда во главе с главным редактором газеты «Хальмг Унн» Евгением Бембеевым. Цель проекта - озвучить письма, записанные на старомонгольском языке в XIII веке. Берестяная рукопись с ними была обнаружена в 1930 году. В них описывалось то, как мать провожает сына на службу. Рукопись была изучена, частично переведена и опубликована. Теперь, чтобы она «заговорила», их необходимо озвучить на калмыцком языке.