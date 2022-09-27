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20 октября, 13:31
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Годовая инфляция в Калмыкии ниже уровня по Южному федеральному округу и России

Годовая инфляция в Калмыкии ниже уровня по Южному федеральному округу и России

В сентябре она снизилась и по сравнению с прошлым месяцем составила 12,7 %. В первую очередь, на инфляцию в республике повлияли рост предложения некоторых продуктов питания, а также снижение спроса на непродовольственные товары и сокращение расходов производителей.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в сентябре снизился до 12,3 % – в основном за счет удешевления овощей и фруктов. Из-за расширения посевных площадей в регионах-поставщиках увеличилось предложение некоторых овощей. Это ускорило снижение цен на картофель и чеснок.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране составит 11-13 % в 2022 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 она снизится до 5-7 % и вернется к 4 % в 2024.

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