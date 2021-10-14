Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником

"Самоотверженный труд является основой стабильности и гарантом справедливости в России и Калмыкии" - отметил Глава, - "Вы обеспечиваете безопасность граждан и государства, нередко рискуете жизнями, чтобы защитить наших жителей и интересы Отечества.

Вы вносите большой вклад в исполнение одной из важнейших задач государства – охрану общественного порядка.

Ваша служба требует полной самоотдачи, трудолюбия, мужества и выдержки. Благодаря вашим усилиям в Калмыкии сохраняется стабильная и спокойная обстановка. И во многом от вашей работы и профессионализма зависит отношение общества к полиции.

Особая благодарность – ветеранам органов внутренних дел. Вы являетесь примером трудолюбия, верности служебному долгу и своей стране. Убеждён, что молодое поколение сотрудников хранит заложенные вами традиции, а также достойно решает сложнейшие задачи, ориентируясь на ваши опыт и знания.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов в службе на благо России и Калмыкии!"