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19 мая, 15:23
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Главный приз - автомобиль едет в Калмыкию!

Главный приз - автомобиль едет в Калмыкию!

Победитель 23й Всероссийской выставки племенных овец и коз - племзавод «Первомайский». На мероприятии в Каспийске были представлены селекционные достижения в отрасли за последние годы, а также состоялся конкурс на лучшие показатели в развитии племенного овцеводства и козоводства. В ней приняли участие около 80 организаций из 15 регионов страны. Калмыкию представляли 10 ведущих овцеводческих племенных хозяйств.

Посетители выставки смогли побывать на калмыцком подворье и попробовали национальные блюда. На площадку XXIII Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске прибыли муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, Председатель Правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева, а также делегации из Ростовской области и других регионов. Племенные хозяйства Калмыкии показали хорошие результаты.

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