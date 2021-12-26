Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом
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Уважаемый Алексей Самбуевич!
Поздравляю Вас и жителей республики с Праздником Сагаалган!
Он имеет сакральное значение для наших братских народов. Это праздник почитания старших, символ обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Это время духовного очищения для благополучного перехода из года старого в год новый.
Пусть праздник Белого месяца принесет Бурятии и ее жителям долголетие, богатство, счастье, семейное благополучие.
Желаю Вам в Новом году также крепкого здоровья, неиссякаемого запаса сил и исполнения всех желаний!
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков