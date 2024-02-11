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12 февраля, 14:09
Новости

Глава Лаганского района Юрий Когаев вместе с рабочей группой навестили военнослужащего, который прибыл домой из зоны СВО.

Глава Лаганского района Юрий Когаев вместе с рабочей группой навестили военнослужащего, который прибыл домой из зоны СВО.
В ходе беседы бойца расспросили о проблемных вопросах, поинтересовались, в чём особенно нуждаются земляки на передовой, а также выразили готовность оказать всяческую поддержку. При выполнении боевой задачи военный получил осколочное ранение в руку. В ближайшее время ему предстоит повторная операция. Об этом сообщает пресс-служба Лаганского РМО.
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