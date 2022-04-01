Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Увековечиваем память нашего земляка – Андрея Кунакова»

Глава региона поддержал предложение жителей Элисты и депутатов городского собрания о названии улицы в честь Андрея Кунакова. Также он солидарен с тем, что нужно рассмотреть вопрос о переименовании улицы в Южном микрорайоне, где жил калмыцкий боец.



Хочу выразить благодарность руководству и общественным деятелям Донецкой Народной Республики за инициативу назвать одну из улиц Мариуполя в честь майора Кунакова, который погиб, освобождая этот город. Благодарю наш братский народ за это решение.



Считаю, что и мы должны почтить память воинов Донбасса и назвать в честь одного из них улицу в Элисте. Также в нашем городе должен появиться памятный знак героям специальной военной операции.» - сообщает он в своем телеграм-канале.