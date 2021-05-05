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31 мая, 10:40
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Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил верующих Калмыкии с началом священного месяца Үрс Сар

Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил верующих Калмыкии с началом священного месяца Үрс Сар

«Именно в этот месяц произошли три великих деяния Будды Шакьямуни: рождение, просветление и уход в паринирвану. В народных традициях наступивший период знаменует собой обновление природы, переход с весенних пастбищ на летние.

Үрс Сар наполнен глубоким смыслом. Каждое наше благое действие принесет кармическую заслугу, сила которой в сто тысяч раз больше, чем в другие месяцы года.

Желаю каждому буддисту плодотворно провести Үрс Сар и совершать как можно больше добрых поступков!» - сообщает он в своем телеграм-канале.

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