Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил верующих Калмыкии с началом священного месяца Үрс Сар
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«Именно в этот месяц произошли три великих деяния Будды Шакьямуни: рождение, просветление и уход в паринирвану. В народных традициях наступивший период знаменует собой обновление природы, переход с весенних пастбищ на летние.
«Именно в этот месяц произошли три великих деяния Будды Шакьямуни: рождение, просветление и уход в паринирвану. В народных традициях наступивший период знаменует собой обновление природы, переход с весенних пастбищ на летние.
Үрс Сар наполнен глубоким смыслом. Каждое наше благое действие принесет кармическую заслугу, сила которой в сто тысяч раз больше, чем в другие месяцы года.
Желаю каждому буддисту плодотворно провести Үрс Сар и совершать как можно больше добрых поступков!» - сообщает он в своем телеграм-канале.