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19 апреля, 13:06
Новости

Глава администрации Элисты Шафран Тепшинов определил развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, как одно из приоритетных направлений в программе развития города

Глава администрации Элисты Шафран Тепшинов определил развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, как одно из приоритетных направлений в программе развития города

По его словам, точки роста нужно искать в практическом взаимодействии с учеными. Во время своего посещения опорного ВУЗа республики, в рамках проекта «Дни университета в КалмГУ», градоначальник побывал на практических занятиях профессора инженерно-технологического факультета Николая Серпокрылова. Там шел разговор о современных технологиях очистки воды, именно по этой теме возможно уже в ближайшее время сотрудничество ученых и администрации города. А профессор Серпокрылов, в свою очередь, получил предложение стать экспертом по водоснабжению и водоотведению. Шафрана Тепшинова интересовали и другие новые направления в сфере ЖКХ.

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