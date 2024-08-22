ФК «Уралан» в преддверии финала Кубка третьей лиги обратился к своим болельщикам

«Вы всегда были и остаётесь с командой: и в счастливые, и в трудные моменты, мы всегда чувствуем это и, в свою очередь, выкладываемся на поле, чтобы добиваться побед и радоваться вместе.

27 августа состоится особенный матч против «СтавропольАгроСоюза». К нему будет приковано внимание не только болельщиков в Калмыкии, но и специалистов и любителей футбола ЮФО/СКФО.

Энергия и эмоции трибун помогают нам. Нашей команде удалось дойти до финала. Мы вместе с вами хотим победить. Для этого нам важен каждый болельщик, пришедший на стадион. Играем за Республику! Мы будем биться за каждого из вас! Только вместе мы сможем победить!», говорится в обращении команды.

Фото: Республиканская СШОР по футболу "Уралан"