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28 марта, 11:28
Новости

Фестиваль Тюльпанов вошёл в "ТОП-50 лучших событий года" в России

Фестиваль Тюльпанов вошёл в "ТОП-50 лучших событий года" в России

Об этом сообщает министерство культуры и туризма Калмыкии. Всего в конкурсном отборе участвовало более 1000 заявок из 70 регионов страны. Напомним, масштабное мероприятие в Калмыкии проводится с 2013 года. В этом году в течение всего апреля гости и жители республики смогут насладиться концертами, посетить фуд–корт, попробовать себя в стрельбе из лука и, конечно, насладиться незабываемыми пейзажами калмыцкой степи.

Отметим, грандиозное событие стартует уже в эту субботу и продлится до конца месяца.

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