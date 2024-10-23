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25 октября, 06:33
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Федеральным центром будет оказана поддержка и в решении проблемы водоснабжения региона –это актуально в связи с объявленной ЧС в ряде районов республики

Федеральным центром будет оказана поддержка и в решении проблемы водоснабжения региона –это актуально в связи с объявленной ЧС в ряде районов республики

Эту проблему обсудили на выездном совещании в Большом-Царыне под председательством Бату Хасикова. Во многом благодаря Сарпинскому обводнительному каналу, обеспечивающему водой лиманные участки под кормовые культуры запас кормов на стоянках почти сто процентный. Сельхозпроизводители имеют возможность реализовывать их за пределы в хозяйства, испытывающие в них дефицит. На совещание акцентировали внимание на мерах по укреплению кормовой базы.

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