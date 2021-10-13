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6 ноября, 13:16
НовостиЭкология

Фауна природного биосферного заповедника «Чёрные земли» становится богаче

Фауна природного биосферного заповедника «Чёрные земли» становится богаче

Долгое время список обитающих тут млекопитающих был неизменным. Однако, в последние годы он пополнился, в основном, за счёт отряда рукокрылых. Несмотря на то, что степь – не самое лучшее место для ночных летунов, в октябре на южной границе заповедника был обнаружен лесной нетопырь.

А в прошлом году на кордоне обнаружили рыжую вечерницу. А вот средиземноморский нетопырь – часто встречается в заповеднике в период миграций.

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