Ежемесячно официально трудоустроенный родитель ребенка с инвалидностью может получить четыре оплачиваемых выходных – сообщили в региональном Соцфонде

Это право может использовать как мама, так и папа. Так, однократно в календарном году по согласованию с работодателем можно взять до 24 дней отдыха подряд. Их, например, можно использовать на реабилитацию. Всего работнику полагается 48 таких дней.

Отметим, в Калмыкии родители детей с инвалидностью оформили около 900 дополнительных выходных дней. В этом году на эти цели было перечислено более 2 миллионов рублей.