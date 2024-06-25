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27 июня, 09:54
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Ежемесячно официально трудоустроенный родитель ребенка с инвалидностью может получить четыре оплачиваемых выходных – сообщили в региональном Соцфонде

Ежемесячно официально трудоустроенный родитель ребенка с инвалидностью может получить четыре оплачиваемых выходных – сообщили в региональном Соцфонде

Это право может использовать как мама, так и папа. Так, однократно в календарном году по согласованию с работодателем можно взять до 24 дней отдыха подряд. Их, например, можно использовать на реабилитацию. Всего работнику полагается 48 таких дней.

Отметим, в Калмыкии родители детей с инвалидностью оформили около 900 дополнительных выходных дней. В этом году на эти цели было перечислено более 2 миллионов рублей.

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