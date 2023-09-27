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28 сентября, 13:40
Новости

Ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих

Ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих

Это важный день, который напоминает о том, что слух - не единственный способ общаться и взаимодействовать с окружающим миром. В Яшкульском комплексном центре соцобслуживания населения состоит инвалид по слуху Надвид Нимгиров.

Он занимается одним из древнейших ремесел - изготовлением маля. Свою первую уздечку сплел в 12 лет. Основам он учился, наблюдая за работой отца. Несмотря на проблемы со здоровьем, Надвид Улюмджиевич с удовольствием занимается любимым делом, вкладывая в каждое творение неповторимый колорит.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства соцразвития, труда и занятости.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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