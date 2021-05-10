Эпизоотическая ситуация по клещам остается напряженной

208 человек , по данным Управления Роспотребнадзора, обратились в больницы с укусами клещей. Из них 105 – дети до 14 лет. Троим пациентам поставлен диагноз: конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Первые два летних месяца граждане рискуют больше всего, во время работ в поле или находясь на отдыхе, чаще на открытых территориях рядом со скотопрогонными путями. При этом, в ряде случаев, человек может не заметить контакта с насекомым. Специалисты рекомендует воздержаться от прогулок на природе.