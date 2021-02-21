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12 марта, 19:46
НовостиОбществоЗдравоохранение

Эпидемиологическая обстановка в регионе относительно успокоилась

Эпидемиологическая обстановка в регионе относительно успокоилась

Как относительно спокойную охарактеризовали эпидемиологическую обстановку во время сегодняшнего прямого эфира министр здравоохранения Юрий Кикенов и главный санитарный врач республики Джангр Санджиев.

Исключение составляют лишь 4 района, где на домашней изоляции находится больше всего больных – это Приютненский, Городовиковский, Кетченеровский и Черноземельский муниципалитеты.

С февраля отмечено распространение коронавируса в домах престарелых Городовиковского и Целинного района. Теперь болезнь затронула и подопечных соцучреждения в Малодербетовском районе. У 41 из них результаты анализа на COVID-19 оказались положительными, в том числе у 2 сотрудников. Очаг локализован, все необходимые меры приняты, пояснил главный санитарный врач.

Глава регионального минздрава уверен, что одним из вспомогательных факторов стало наличие вакцины. Подопечные и персонал успели получить первую дозу. Она значительно облегчила у них течение болезни.

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