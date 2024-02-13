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14 февраля, 14:52
Новости

Энергетики восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение всех соцобъектов Калмыкии.

Энергетики восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение всех соцобъектов Калмыкии.
Этой ночью полностью удалось подключить районный центр Кетченеры. Специалисты отремонтировали линию высокого напряжения и восстановили подачу электроэнергии. Напомню, что аварийные отключения произошли 11 февраля из-за нагрянувшего на регион ледяного дождя. Тогда синоптики фиксировали целый комплекс неблагоприятных метеоявлений - гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах и опорах ЛЭП. Пострадали жители 5 северных районов республики (Октябрьского, Малодербетовского, Сарпинского, Кетченеровского, Юстинского). По данным регионального управления МЧС, без электроэнергии оставались более 4,5 тыс. частных жилых домов, в которых проживает почти 13,5 тыс. человек, и 41 социально значимый объект. На сегодня более 85% потребителей региона, оставшихся без энергоснабжения, также уже подключены, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ республики.
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