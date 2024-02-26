Элистинцы смогут сэкономить на проезде в городских автобусах с 1 марта

Для многих горожан, стоимость поездки может уменьшиться на 5 рублей, сообщили в столичной администрации. Для этого необходимо загрузить в смартфон приложение с картой любого банка российской платежной системы и при оплате ею проезда в городском пассажирском транспорте вам предоставят скидку на эту сумму. Акция продлится до 30 июня 2024 года.

Воспользоваться скидкой можно в городских автобусах, где установлены терминалы для бесконтактной оплаты проезда. В степной столице проживает более 100 тысяч человек, для горожан общественный транспорт – один из самых популярных видов передвижения. Ежемесячно элистинцы совершают около 1 миллиона поездок в автобусах, отмечается в сообщении. «В акции могут принять участие и частные перевозчики», - добавила заместитель Главы Администрации Элисты Юлия Алакшанова.

Участниками национальной платежной системы являются более 240 банков.

Фото: Город Элиста