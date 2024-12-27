Элистинцу грозит уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде

Накануне на одной из улиц Элисты сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя с признаками опьянения. В отношении водителя были составлены административные материалы.

При проверке по базе данных полицейским было установлено, что ранее элистинец уже был привлечен к административной ответственности за подобное правонарушение и лишен права управления транспортом сроком на 18 месяцев.

По данному факту материалы переданы в группу дознания. Возбуждено уголовное дело.